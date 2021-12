Minister of State for Information and Broadcasting Farrukh Habib on Friday said the Green Line Bus Rapid Transit System had the capacity to accommodate 135,000 passengers daily.

In a tweet, he said that Prime Minister Imran Khan (today) would inaugurate the Green Line Bus Transit System project for the people of Karachi on Friday.

وزیراعظم عمران خان آج کراچی کے عوام کے لئے جدید ترین گرین لائن بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم منصوبے کا افتتاح کرینگے۔ یومیہ ایک لاکھ 35ہزار مسافروں اس معیاری بس سروس سے استفادہ حاصل کرسکیں گے 80 بسیں

21کلومیٹر ٹریک پر جدید سہولیات کیساتھ 22سٹیشنز ہیں#GreenLineForKarachi pic.twitter.com/h2cMug5FQb — Farrukh Habib (@FarrukhHabibISF) December 10, 2021

The project included 22 terminals developed on modern lines and 80 buses that

