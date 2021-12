The federal cabinet has approved “The Finance Supplementary Bill 2021”.

In a tweet on Thursday, Minister for Information and Broadcasting Chaudhry Fawad Hussain said that the bill will now be tabled in the National Assembly for approval.

کابینہ نے فنانس بل کی منظوری دے دی ہے، اب یہ بل قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جائیگا۔ https://t.co/S5skxZfxQf — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) December 30, 2021

Read full story